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70 metre yükseklikte ‘mahya’ mesaisi

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#Mahya#Mahyacı Kahraman Yıldız#Bursa
70 metre yükseklikte ‘mahya’ mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 07:00

OSMANLI Devleti’nde ilk defa Sultanahmet Camisi’ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.

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Mahyacı Kahraman Yıldız oluşturduğu 3 kişilik ekibiyle, zorlu hava şartlarında 626 yıllık Tarihi Ulu Cami’nin 70 metrelik 2 minaresi arasında asılı olan ‘Allah İyilik Yapanları Sever’ yazılı mahyayı, Kelime-i Tevhid olan ‘Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah’ yazısı ile değiştirdi. Hazırlanan geleneksel mahya, akşam ezanıyla yakıldı.

70 metre yükseklikte ‘mahya’ mesaisi

YARIM ASIRLIK USTA

Zorlu hava şartlarına rağmen mahya yazılarını astıklarını söyleyen Kahraman Yıldız, “50 yıldan fazladır mahya ustasıyım. 3 ilde yaklaşık 9 camiye yazı astık. Edirne’den Bursa’ya geldik. Orada yağmur vardı zorlandık. Bursa’ya geldik. Burada da yağmur var. Zorlu hava şartları bizi çok etkiliyor. Yağmurlara rağmen çalışmak zorundayız” dedi.

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Mahya ustalarının sanatlarını işlediğini söyleyen Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, “11 ayın sultanı ramazan ayını ortaladık. İlk 15 gün için ‘Allah İyilik Yapanları Sever’ yazısı asmıştık. Şimdi de Kelime-i Tevhid’i asıyoruz. Usta ekibimiz sanatlarını işliyor. Mahya çalışmalarını birçok ilde yaptılar” diye konuştu.

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#Mahya#Mahyacı Kahraman Yıldız#Bursa

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