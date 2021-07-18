Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ait BÃ¼yÃ¼kada Rum Yetimhanesi, yÄ±llardÄ±r restore edilmeyi bekliyor. Adeta kaderine terk edilen ve Ã§Ã¶kme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan yetimhanenin yeniden eski ihtiÅŸamlÄ± haline dÃ¶nmesi iÃ§in ilk adÄ±m, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda atÄ±ldÄ±.

Ä°BB Ä°ÅŸtiraki BÄ°MTAÅž, 6 bin Rum yetime yuva olan binanÄ±n dijital belgeleme ve rÃ¶lÃ¶ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sayesinde 123 yÄ±llÄ±k tarihi yapÄ± aslÄ±na ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edilebilecek. 70 kiÅŸilik ekibin Ã¶zel ekipmanlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmada yapÄ± milim milim yeniden Ã§izildi. Ekipler binden fazla noktaya ekipmanlarÄ±nÄ± kurarak, titizlikle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yetimhanenin rÃ¶lÃ¶vesi ise 4 ayda Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼kada Rum Yetimhanesindeki restorasyon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± DHA, yerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yetimhanenin atÄ±l durumda olduÄŸu, Ã§atÄ± ve zemin kÄ±sÄ±mlarÄ±nda Ã§Ã¶kmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



RESTORASYON Ã‡ALIÅžMALARININ EN KISA SÃœREDE BAÅžLAMASI BEKLENÄ°YOR

FransÄ±z Mimar Alexander Vallaury tarafÄ±ndan 1898'de inÅŸa edilen 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi Ã¼zerine 1900'lerin baÅŸÄ±nda bir Rum tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±narak yetimhane olarak kullanÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ±yla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.

Tarihi yapÄ±, 1964'te kapÄ±sÄ±na kilit vurulana kadar yaklaÅŸÄ±k yaklaÅŸÄ±k 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yÄ±l Ã¶nce kaderine terk edilen BÃ¼yÃ¼kada Rum Yetimhanesi iÃ§in ilk adÄ±m 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda Ä°BB Ä°ÅŸtiraklerinden BÄ°MTAÅž tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Ã¶ncelikle rÃ¶lÃ¶veye altlÄ±k teÅŸkil etmesi amacÄ±yla alanda; yersel lazer tarama, dron fotogrametrisi, yersel fotogrametri ve klasik haritacÄ±lÄ±k yÃ¶ntemleriyle veri alÄ±ndÄ±. Dijital belgeleme ve rÃ¶lÃ¶ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla birlikte yapÄ± iÃ§in restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlamasÄ± bekleniyor.



"45 GÃœNLÃœK BÄ°R Ã‡ALIÅžMAYLA YAPI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡Ã–ZÃœNÃœRLÃœÄžÃœ YÃœKSEK BÄ°R VERÄ° OLUÅžTURDUK"

Ã‡alÄ±ÅŸmalara yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BoÄŸaziÃ§i Peyzaj Ä°nÅŸaat MÃ¼ÅŸavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Åž. (BÄ°MTAÅž) Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± NazÄ±m Akkoyunlu, "BÃ¼yÃ¼kada Rum Yetimhanesi iÃ§in bir dijital belgeleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. Belgeleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Ã¶ncelikle alanÄ±n mevcut durumunu ortaya koyan bir rÃ¶lÃ¶ve Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±karmamÄ±z gerekti. YapÄ±nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ haline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ciddi hasar almÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bizler de vakit kaybetmemek adÄ±na hemen harekete geÃ§tik ve yaklaÅŸÄ±k 45 gÃ¼nlÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸmayla yapÄ± iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼ksek bir veri oluÅŸturduk. Bu veriyi nokta bulutu dediÄŸimiz tarayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirdik" dedi.



"MALZEME VE HASAR TESPÄ°TÄ° ANALÄ°ZLERÄ° YAPTIK, YAPININ SANAT TARÄ°HÄ° AÃ‡ISINDAN RAPORUNU OLUÅžTURDUK"

Akkoyunlu, "Yetimhanenin dÄ±ÅŸ mekanÄ±nda 1 milimetre hassasiyet, iÃ§ mekanda ise 4 milimetreye kadar Ã§Ä±kan bir hassasiyetten bahsediyorum. Mevcut durumun taranmasÄ±, belgeleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sadece bir boyutu. Bizler daha sonra yapÄ± iÃ§in malzeme ve hasar tespiti analizleri yaptÄ±k ve yapÄ±nÄ±n sanat tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir raporunu oluÅŸturduk. YapÄ±nÄ±n rÃ¶lÃ¶vesi iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸilik bir ekip Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z oluÅŸturduÄŸumuz nokta bulutu ile yapÄ±yÄ± milim milim yeniden Ã§izdi. RÃ¶lÃ¶ve aÅŸamasÄ± da yaklaÅŸÄ±k 4 aylÄ±k bir sÃ¼reÃ§ aldÄ±" diye konuÅŸtu.



"YAPININ BÄ°REBÄ°R ORÄ°JÄ°NAL DURUMUNU ORTAYA KOYABÄ°LÄ°YORUZ"

YapÄ±da bin 250'ye yakÄ±n oturum yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Akkoyunlu, "Geleneksel yÃ¶ntemlerle yapÄ±lan rÃ¶lÃ¶ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok hassas Ã§alÄ±ÅŸmalar deÄŸildir. Bizim farkÄ±mÄ±z hÄ±z ve nitelik anlamÄ±nda oluyor. Ama biz yersel lazer tarama, dron fotogrametrisi, yersel fotogrametri ve klasik haritacÄ±lÄ±k yÃ¶ntemleriyle Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼ksek bir veri elde ediyoruz. Neredeyse yapÄ±nÄ±n birebir orijinal durumunu ortaya koyabiliyoruz. AynÄ± zamanda bÃ¶yle bir yapÄ± geleneksel yÃ¶ntemlerle iki ya da Ã¼Ã§ yÄ±lda alamayacaÄŸÄ±nÄ±z rÃ¶lÃ¶vesini bizler 4 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede tamamladÄ±k" diye konuÅŸtu.

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"BÃ–YLE BÄ°R YAPININ RESTORASYONU Ä°Ã‡Ä°N YAKLAÅžIK 20 MÄ°LYON EURO'DAN BAHSEDÄ°LÄ°YOR"

YapÄ±nÄ±n restorasyon sÃ¼reci iÃ§in ciddi bir bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirten Akkoyunlu "Belgelemenin sonucunda yapÄ±nÄ±n restorasyon sÃ¼reci hÄ±zlÄ±ca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§ler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§eler gerekiyor. Ã–zellikle bÃ¶yle bir yapÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 20 milyon Euro'dan bahsediliyor. BÃ¼yÃ¼kada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgelenme ve rÃ¶lÃ¶ve belgeleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ± ve kurul ile paylaÅŸÄ±ldÄ±. Biz bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. BÃ¼yÃ¼kada Rum Yetimhanesi Fener Rum Patrikhanesi'ne ait. Haziran ayÄ± itibariyle Fener Rum Patrikhanesi'ne Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n sonuÃ§larÄ± teslim ettik. Åžu an 5 NumaralÄ± Koruma Kurulu'nun incelemeleri devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar kuruldan geÃ§tikten sonra yapÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ±ca restorasyon projeleri hazÄ±rlanÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±.

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