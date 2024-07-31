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70 kişilik ekip kazılara devam ediyor... Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı’ndan dezenformasyon sitemi

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#Göbeklitepe - Karahantepe Kazıları#Prof. Dr. Necmi Karul#Göbeklitepe
70 kişilik ekip kazılara devam ediyor... Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı’ndan dezenformasyon sitemi
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

YERLİ ve yabancı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ve bazı medya organlarının yaptığı haberler kaynak gösterilerek Göbeklitepe kazılarının durdurulduğuna yönelik algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Göbeklitepe - Karahantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

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Hiçbir gerçekliği olmayan iddialarla ilgili resmî açıklama yapılmasına rağmen tartışmaların devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Karul, “Herkes kendine göre bir hikâye yazıyor. ‘Gerçek dinler ortaya çıkacak o yüzden kazılar engelleniyor’ diyen de var ‘Türklerin tarihi anlaşıldığı için engelleniyor’ diyen de. Kazıları engellemek için de sit alanı içine zeytin ağacı dikmişiz” diye konuştu.

70 kişilik ekip kazılara devam ediyor... Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı’ndan dezenformasyon sitemi
Prof. Dr. Necmi Karul

‘AĞAÇLAR TAŞINACAK’

2024 kazılarının mayıs ayında başladığını vurgulayan Karul, şöyle devam etti: “Kazı çalışmaları ekim ayı ortasına kadar devam edecek. Ekibimizde yaklaşık 70 kişi var. Çalışmaları 2 bağlamda sürdürüyoruz. Birincisi yeni alanların açılması. İkincisi ise daha önce açığa çıkarılan yapıların sağlamlaştırılması. Hatta son yaptığımız kazılarda dünyanın en eski boyalı yaban domuzu heykeli bulunduk. Evet, alanda zeytin ağaçları var ama bunlar yeni değil. Bu ağaçların zarar görmeden sit alanı içinden taşınması için ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor. Biz bölgedeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

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70 kişilik ekip kazılara devam ediyor... Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı’ndan dezenformasyon sitemi

‘TOPLUMU ALDATIYORLAR’

Göbeklitepe’nin enerji ve uzay söylemleri ile yan yana getirilmesine de sert tepki gösteren Prof. Dr. Karul, “Sözde enerji turlarının sayısı sürekli artıyor. Buraya ‘uzay üssü’ diyenler bile oldu. Ama unutmayalım ki son dönemde toplumu yanlış yönlendirip, aldatan sosyal medya fenomenlerinin tutuklandığını görüyoruz. Bu grupların sonunun da böyle olma olasılığı var. Çünkü gerçek olmayan bilgilerle toplu aldatmaya kimsenin hakkı yok. Bir bilim insanı olarak söylüyorum bunların sonu hiç iç açıcı olmayacak. Çünkü bunların üfürükçüden farkı yok” dedi.

 

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#Göbeklitepe - Karahantepe Kazıları#Prof. Dr. Necmi Karul#Göbeklitepe

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