70 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon! Bakan Yerlikaya: 940 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 565 kg uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirdik, 940 şüpheliyi yakaladık.

Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak'ta 1.420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.



Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum.

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Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir!"