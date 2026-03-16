7 yıllık vahşeti ‘Luminol’ çözdü

İddiaya göre, annesi, babası ve eşi Khurriyat Tursun Boeva ile Aydın Didim’de yaşayan kuaför Ersin Yılmaz, kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşiyle 2019’da İstanbul’a gelerek Maltepe Fındıklı Mahallesi’ne yerleşti. Evli çift kiraladıkları daireye yerleştikten bir süre sonra kız kardeşi Khurriyat’tan haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova, kardeşine ulaşamadığı gerekçesiyle 30 Ekim 2019’da savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kendisiyle iletişime geçen aile yakınlarına ve polise eşiyle tartıştıklarını söyleyen Yılmaz, eşi tarafından terk edildiğini ve eşinin de deport edildiğini anlattı.

‘GÜVERCİN’ YALANI ‘LUMİNOLLE’ SONA ERDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın özel talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından raftan indirilen dosyaları inceleyen polis ekipleri, kayıp Khurriyat’ın ülkeden çıkış verisi olmadığını ve telefonunun aktif olarak dolaşımda olduğunu belirledi. Şüphe üzerine Zambak Sokak’taki komşuları dinleyen polis ekipleri, komşuların kötü koku nedeniyle Yılmaz ile tartıştıklarını ve Yılmaz’ın komşularına güvercin beslediğini söylediği bilgisi üzerine daireyi inceledi. Olay yeri incelemede kullanılan ve kan izlerini mavi ışıkla gösteren kimyasal inceleme tekniğiyle incelenen balkonda kan damlası izleri tespit edildi.

Deliller üzerinden çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, çalışmalarının devamında Yılmaz’ın 2020’de eşine boşanma davası açtığını ve 5 yıl sonra cevap gelmemesi nedeniyle boşanmanın gerçekleştiğini belirledi. Yılmaz’ın eşine canlı süsü vermek için telefonuna sim kart takıp dolaşıma soktuktan sonra arkadaşı Anıl Y.’nin (33) kimliğini kullanarak Gürcistan’a sık sık seyahat yaptığını tespit etti.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 9 Mart 2026’da Gürcistan’tan çıkış yapıp Türkiye’ye giriş yaparak ailesinin yanına Aydın’a giden Ersin Yılmaz ve İstanbul’daki arkadaşı Anıl Y.’yi gözaltına aldı.

KİREÇ ATTI, PARÇALADI, ÇÖPE ATTI

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ersin Yılmaz, kıskançlık nedeniyle mutfakta tartıştıkları eşinin kafasına, 2 çocuğu odada olduğu sırada sopayla vurarak öldürdüğünü bahçe kumu dökerek gömdüğü balkondaki boşlukta 1 ay sakladığını anlattı. Ceset kokmaya başladığı için bu kez kireç boşalttığını ifade eden Yılmaz, kokuyla baş edemeyince cesedi çıkarıp tüm uzuvlarını parçaladıktan sonra poşetlere koyup mahalledeki çöp kutusuna attığını söyledi.

BİLİNDİK SAVUNMA: “TARTIŞIRKEN BENİ ÇOK AŞAĞILADI”

İfadesinde eşinin eski sevgilisiyle olan görüntüleri nedeniyle tartıştıklarını öne süren Yılmaz, şunları söyledi: “Tartışırken beni çok aşağıladı, cinnet getirdim. Elime sopa geçince kafasına vurdum, düştü. Çocuklar odadaydı görmediler. Üstüne çiçek toprağı atıp balkona gömdüm. Kokuyla baş edemeyince parçalara ayırıp siyah poşetlere koyup 50 metre uzaktaki konteynere attım.”

Cinayet zanlısına kimliğini verdiği için gözaltına alınan arkadaşı Anıl Y. ise ifadesinde “Bilgim yoktu, bana yurt dışına gideceğim demişti” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlayan 2 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

