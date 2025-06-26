7 yıllık gizemin altından cinayet çıktı

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Antalya’da Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Demircikara Polis Merkezi Amirliği’ne 25 Aralık 2018’de müracaat eden M.E.U., yabancı uyruklu eşi E.B.U.’nun 24 Kasım 2018 itibarıyla kaybolduğunu belirtti.

‘ÖZGÜR RUHLU’ DİYEREK ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

Kayıp kadının bulunmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. M.E.U. yapılan görüşmelerde; kayıp kadının kanser hastası olduğunu ve 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendiğini, psikolojisinin bozulduğunu, arkadaşlarında kalacağını söyleyerek evden ayrıldığını belirtti. E.B.U.’nun cep telefonunun olmadığını ve kendisine ait telefonu kullandığını vurgulayan M.E.U., eşinin özgür ruhlu olduğunu ve zaman zaman evden ayrılıp geri döndüğünü, bu sebeple evden gittiği tarihte kayıp müracaatında bulunmadığını ifade etti. 1 ay sonra konsolosluktan arandığını ve eşinin ailesinin kayıp ihbarında bulunduklarını öğrendiğini söyleyen M.E.U., konsolosluğun yönlendirmesi üzerine kendisinin de 1 ay sonra polis merkezine kayıp müracaatında bulunduğunu beyan etti. Kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan E.B.U.’nun güncel kaydının veya yurtdışı giriş-çıkışının olmadığını tespit eden ekipler, öldürüldüğünü değerlendirerek çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi.

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KARDEŞİ DE YARDIM ETMİŞ

Kayıp kişinin banka hesapları ve HTS kayıtları incelendi. 1 yıla yakın süre yapılan çok yönlü araştırmalar sonucunda E.B.U.’nun 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, cesedinin saklanmasına veya yok edilmesine ise şüphelinin kardeşi olan R.U.’nun yardım ettiği değerlendirildi. M.E.U. ve kardeşi R.U., eşzamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. M.E.U., 24 Kasım 2018’de eşiyle tartıştığını, arbede sırasında eşinin yere düştüğünü ve öldüğünü, eşinin cesedini ormana gömdüğünü söyledi. Yer gösterme ve kazı çalışması sonucu kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları bulundu. İşlemlerinin ardından M.E.U. ve R.U. adli makamlara sevk edildi. R.U. yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, M.E.U. ise tutuklandı.