7 yıllık esareti bitirdiler

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 07:00

Babası Umut K. tarafından Alman annesi Rebecca S.’den kaçırılıp 7 yıl boyunca çöple dolu bir evde hapsedilen çocuk, özel polis ekibinin operasyonuyla kurtarıldı. Çocuğu kaçıran babanın iki yıl önce hayatını kaybettiği belirlenirken, esareti sürdüren ve çocuğu hiç dışarı çıkarmayan babaanne ile akrabası tutuklandı.

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. (30) isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte annesi Hanife S.’yi ziyaret etmek için Bursa’ya geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Almanya’ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.’ye oğlunu kendisine bırakıp ülkesine geri dönmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu N.S.’yi annesi Hanife S.’ye bırakıp bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikâyette bulundu. Günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup ülkesine geri döndü. Babaanne Hanife S. ve baba Umut K. hakkında dava açılırken, bu süreçte N.S. babasının akrabaları tarafından dört duvar arasında, dışarıya çıkmasına izin verilmeden saklandı.

ÖZEL EKİP BABAANNEYİ TAKİBE ALDI

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, babaanne Hanife S.’nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa Başsavcılığı’nın izniyle babaanneyi takibe aldı. Kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine gelerek imza atan ve günün belirli saatlerinde halasının oğlu Recai M.’nin evine giden babaanneyi adım adım takip etti.

ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA YAŞATMIŞLAR

Annesinin de Alman uyruklu olduğu belirtilen Hanife S., 10 Mart’ta polis merkezine gelip imza attıktan sonra özel ekip tarafından izlendi. Babaannenin etrafını kontrol edip şüpheli tavırlarla harabe bir eve girdiğini gören ekipler, operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen baskında N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Hiç okula gitmeyen ve 7 yıl boyunca evden dışarı çıkmasına izin verilmeyen N.S. özel ekip tarafından kurtarıldı. N.S., sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edilip koruma altına alındı. Gözaltına alınan Hanife S. ile halasının oğlu Recai M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklandı. 

Rebecca S., 3 Ekim 2019 tarihinde kaybolduğu söylenen çocuğunu bulmak için sanal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı. 5 yıl önce yayınlanan görüntülerde, Rebecca S.’nin, “Çaresiz kaldığım için bu yola başvurdum ve sizden oğlumun nerde olabileceğine dair bir ipucu almayı ümit ediyorum” diyerek yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

Özel ekip 30 günlük takip ve 300 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından N.S.’nin saklandığı evi bulabildi.

Şu anda 8 yaşında olan N.S. devlet tarafından koruma altına alındı.

Rebecca S., oğlunu en son 1 yaşındayken görmüştü.

 

