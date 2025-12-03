7 yıldır süren kabus: İç giyim mağazasına üst kattaki komşudan 'pis' işkence!

Haberin Devamı

Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak’taki 5 katlı Doğan Apartmanı’nın giriş katında iç giyim dükkanı işleten Nuran Doğançay, 7 yıldır su baskını tehdidiyle karşı karşıya. Binanın 1’inci katındaki dairenin çöp eve döndüğü için giderlerin tıkandığını belirten Doğançay, bu nedenle sızan suyun da dükkanının tavanlarından ve duvarlarından akmaya başladığını belirtti.

Ev sahibiyle sorununu çözemeyen Nuran Doğançay, belediye ve savcılığa yaptığı suç duyurusundan da sonuç alamayınca, günü kurtarabilmek için dükkanının her tarafına kova yerleştirdiğini ifade etti. Ancak Doğançay hem satışını yaptığı iç giyim eşyalarının hem de elektrik tesisatının zarar görmesini engelleyemedi.

‘HER SENE ELEKTRİK TESİSATIMI DEĞİŞTİRİYORUM’

Sattığı ürünlerin ıslanarak zarar görmesi ve her yıl elektrik tesisatını yenilemek zorunda kaldığı için zararının büyük olduğunu söyleyen Nuran Doğançay, “Yukarıdaki çöp evden şikayetimiz var. Her sene bunu yaşıyoruz, düzenli olarak. Her sene spotlarımız su akıntısından kaynaklı yanıyor. Zarar ediyoruz. Yazın kokudan durulmuyor. Bununla ilgili her yere başvuru yaptık. Zabıtadan tutun savcılığa kadar gidip, şikayetimizi dile getirdik. Hiçbir sonuç alamadık. Her sene giderler tıkanıyor ve dükkanımızı su basıyor. Çöp ev burası, elimizde videolar da mevcut. Eve girilecek vaziyette değil. Lavabo tıkanıyor ve dükkanımıza su geliyor. Dükkana biz kova koyuyoruz. Yukarıda oturan kişi, kendisi çöp ev olduğunu kabul etmiyor. Biz bu evin temizlenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Her sene elektrik tesisatımı değiştiriyorum. Kendisi için de sağlıklı bir ortam değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

‘YAZIN APARTMANA GİRİLMİYOR’

Apartmanda yaşayanlar da özellikle yaz aylarında daireden yayılan kötü koku nedeniyle evlerinde oturamadıklarını söyledi. Yazın apartmana bile giremediklerini belirten Ahmet Erman, bina giderleri tıkandığı için Nuran Doğançay’la aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, “Yazın apartmana girip çıkarken yoğun ve pis kokudan rahatsız oluyoruz. Apartmanın giderleri tıkanıyor. Lavabo giderlerine atılmayacak şeyler atıldığı için, devamlı tesisatçı çağırmak zorunda kalıyoruz. Nereye müracaat etsek çözüm bulamadık. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.