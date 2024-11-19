7 yıldır vatandaşa ücretsiz dağıtıyor: 'Allah razı olsun' deyin yeter

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Konya’da 10 yıl önce esnaflıktan emekli olan 4 çocuk, 10 torun sahibi Lokman Yıldız, 7 yılı aşkın bir süredir yaz aylarında limonata, kış aylarında ise ücretsiz çorba ve ekmek dağıtıyor.

Yıldız, haftanın 4 günü yaklaşık bin kişinin karnını doyuruyor. Hastane, otogar önünde ve meydanlarda insanlara ücretsiz çorba dağıtan Yıldız, bu işi sadece hayır duası için yaptığını söyledi. Yıldız, “7 yıldır yaz aylarında soğuk su ve limonata kış aylarında çorba ekmek dağıtıyorum. Nasip olursa yılbaşında 8 yıldır yapıyor olacağım. Mevla’m bize bu ömrü verdi, bunun bir bedeli var.

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Mevla’m bana bu parayı vermiş, bu sıhhati de vermiş, kefenin cebi yok. Öteki tarafa götürebilir misin? Kendi hayrımı kendim yapıyorum. Elim tutuyorken, Allah bana bu sıhhati vermişken ben yapıyorum. Emekli biriyim. Emekli adam, eli boş adam demek. Bu boşluğu değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

‘SENİN BEKLENTİN NE DİYE SORANLAR OLUYOR, ÜZÜLÜYORUM’

Sadece hayır için yaptığını ve iyi niyetli insanlarla karşılaştığını söyleyen Yıldız, “Her gün akşamdan mercimeği haşlıyoruz. Sabah namazından sonra ise çorbayı pişiriyoruz. 180-200 bardak çorba çıkıyor. 35 ekmek alıp parçalıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bazen arada bana tepki gösteren oluyor ama oda olacak.

Bazen insanlar gelip bana ‘Kim kime bedavaya veriyor, senin beklentin ne? Reklamını yapıyorsun’ diyorlar. Ağzı olan konuşuyor. Böyle olunca üzülüyorum. Tatlı dil insanı sevindirir. Kötü dilli ise insanı üzer. Güler yüzle gelen adama kurban olurum. Yaz aylarında 250-300 bardak limonata veriyoruz. 3-4 saatte çorba dağıtımını tamamlıyorum. Önceden kimse bilmiyordu ama şimdi herkes çıkıp geliyor” dedi.

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