7 yıldır hayatını kaykay üzerinde sürdürüyordu! Serdal artık yürüyebiliyor! En büyük hayalini açıkladı

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2 yaşındayken sağ ayağının üstünden otomobil geçen ve olduğu ameliyatta ayağı yanlış kaynayan Serdal'ın ailesinin ihmali yüzünden adeta hayatı karardı. Babası madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evi terk eden annesi de cezaevine düşen küçük çocuk anneannesi Şirvan Kılıç'ın yanında yaşamaya başladı.

Yıllardır kardeşleriyle birlikte okula gitmeyen, okuma yazma dahi bilmeyen Serdal, tekerlekli sandalyesi de olmadığı için atıl olarak bulduğu bir kaykayın üstünde hayatını sürdürdü.

Adana Valiliği harekete geçti. Önce ailenin sosyal yardımlara ulaşılması sağlanırken Serdal Kılıç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada yapılan tetkiklerin ardından Serdal, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Uluöz tarafından kaval kemiği eğriliği ve ayak deformitesi ameliyatı yapılarak ayağına halka sistemi takıldı. Şu anda hastanede tedavisi devam eden Serdal'ın kemiği kaynadıktan sonra ayağındaki sistemin 2-3 ay içerisinde çıkartılacağı ve artık normal bir şekilde yürüyebileceği öğrenildi.

Serdal Kılıç, büyüyünce polis olmak istediğini, artık okula da gideceğini anlatarak, "Yürümeyi ve okula gitmeyi çok istiyordum. Halı sahada maç yapmak istiyorum. Mauro Icardi'yi görmeyi çok istiyorum. Ayağım düzelmeye başladığı için çok mutluyum. Ben, arkadaşlarımdan utandığım için okula gidemedim. Ama ayağım iyileşince okula gideceğim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum" dedi.

2 AY İÇERİSİNDE İYİLEŞECEK

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, Serdal'ın ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, "Hastanemiz, gerek fiziki donanımı gerekse akademik uzman kadrosuyla bölgenin en büyük hastanelerinden biridir. Ortopedik travmatoloji olarak, her alanda branşlaşmış akademik ve uzman kadromuzla oldukça geniş bir bölgeye hizmet vermekteyiz" dedi.

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Serdal'ın ameliyat sürecinden bahseden Doç. Dr. Mesut Uluöz, "Serdal, 7 yıldır ayağının üzerine basamıyordu. Şu an ayağındaki kemik kısmı düzelttik. İnşallah yakın zamanda ayağının üzerine de basabilecek. Bu işlemlerden sonra sağlıklı bir çocuk olarak hayatına devam edecek. Kırığın kaynaması zaman alacak. İyi bir beslenmeyle yaklaşık 2 ay içinde iyileşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anneanne Şirvan Kılıç ise torununun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu, okula gitmesini de istediğini söyledi.