7 yıl sonra ortaya çıkan şüphe: Mohsin seri katil mi

Haberin Devamı

Yedi yıl sonra açılan dosyada, Amjed Mohsin Mohammed’in evinde bir kadın ve dört erkeğe ait kan izleri bulundu

SALLY’İ DE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Amjad Mohsin Mohammed 2021’de Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in eski komutanlarından birinin kızı Sally Ali Challab Al-Abbood’u (20) öldürüp parçalara ayırdığı gerekçesi ile müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eskişehir E Tipi Cezaevi’nde müebbet cezasını çeken Amjed Mohsin Mohammed’in Emine Özkaya için ifadesi alındı. Mohammed ifadesinde, Özkaya’yı tanımadığını öne sürdü. Savcılık, Özkaya’nın öldürüldüğüne dair güçlü deliller bulunduğu gerekçesiyle onun da yeniden ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklanmasını talep etti.

Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesi sürüyor.

Haberin Devamı

2018’den bu yana 3 kez el değiştiren evde parkelerin değiştirildiği tespit edildi. Ev sahiplerinin durumdan habersiz olduğunu belirtmesi üzerine İstanbul’dan olay yeri inceleme ekibi Eskişehir’e gönderildi. Zeminde yapılan ‘Luminol’ testinde “evin tabanı mezbaha gibi, her yer kan” bilgisi kayıtlara geçti.