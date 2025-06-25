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7 yıl sonra ilk görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Donald Trump
7 yıl sonra ilk görüşme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için gittiği Lahey’de ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, 7 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

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“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

7 yıl sonra ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, fotoğrafta yan yana yer aldı.

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ATEŞKEŞ KALICI OLMALI

Cumhurbaşkanımız, Amerika Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı. İki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.”

7 yıl sonra ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, fotoğrafta yan yana yer aldı.

HEYETTE KİMLER VAR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Hollanda’nın Lahey kentinde Hilton Otel’de konakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı otele girişinde Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşları karşılarken, heyette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

KRAL KAPIDA KARŞILADI

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kraliyet Sarayı’ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

7 yıl sonra ilk görüşme

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima’nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Aile Fotoğrafı çekiminde solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Erdoğan’ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Donald Trump

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