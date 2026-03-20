7 yıl sonra ilk ‘anne’

BURSA’da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.’den (30) kaçırılan Nazar S. (8), 7 yıl sonra polisin operasyonu ile kurtarılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alınan küçük çocuğa, annesi ile ilgili sürekli olumsuz ifadeler kullanıldığı iddia edilmişti. Baba ve babaannenin, “O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız” dediği, sürekli “Anneni sevmiyorsun değil mi?” sorusunun sorulduğu, Nazar S.’nin bu soruya “Evet, sevmiyorum” diyerek cevap verdiği öne sürüldü.

‘AYNI DİLİ KONUŞMUYORUZ NASIL ANLAŞACAĞIZ’

Oğlunun bulunduğu haberini alınca Almanya’da Bursa’ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu’nda görevliler ile birlikte gittiği Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk etapta annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.’ye temkinli ve soğuk davranan Nazar’a, önceki gün yeniden kuruma gelen Rebecca S.’nin annesi olduğu söylendi. Rebecca S. ile oğlu Nazar S. arasındaki görüşme Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde gerçekleşirken, anne ile oğlunun oyun oynayarak zaman geçirmesi sağlandı. Annesi ile bu süreçte yakın ilişki kurmaya başlayan çocuğa, oyun oynadığı kişinin isminin Rebecca olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp “Rebecca kötü değil miydi ya ama iyiymiş” dediği öğrenildi. Görüşme sürecinde çocuğa, annesinin uzun süredir kendisini aradığı ve kendisine bakmak istediği ifade edildiğinde, “Sen benim annem misin? Ben şimdi Almanya’ya mı gideceğim? Ama ikimiz aynı dili konuşmuyoruz, Almanya’ya gidersem nasıl anlaşırız?” dediği ve görüşme ilerledikçe Rebecca S.’ye ilk kez “Anne” diye hitap ettiği belirtildi.

MAHKEME KARAR VERECEK

DNA testi için kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı’na gelen anne ile oğlu, görüntülendi. Harabe evden kurtarıldıktan sonra ilk kez görüntülenen Nazar S., pedagog ve polis eşliğinde kuruma getirilirken, neşeli tavırları dikkat çekti. Rebecca S. de konsolosluk görevlisi ve avukatıyla beraber Adli Tıp’a geldi. Kan örneği verdikten sonra kurumdan ayrı ayrı çıkan anne ile oğlu, kameraya yansıdı. DNA testi sonucu Rebecca S.’nin, Nazar S.’nin annesi olduğu kesinleşirse, çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme çocuğun geleceği hakkında karar verecek. Alman vatandaşı olan çocuk hakkında Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek. Buna göre; Nazar S.’nin Almanya’ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye’de kalmasına karar verilmesi durumunda devlet koruması ihtimali bulunuyor. Çocuğun Alman makamlarına teslim edilmesi halinde, annesine verilip verilmeyeceği ise Almanya’daki değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Mahkeme kararını, her iki ülkede yapılacak incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar ışığında verecek.

8 yaşındaki Nazar 7 yıldır annesini hiç görmedi.