7 yıl önce ölen oğluyla aynı kaderi paylaştı

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Olay, 23 Mart’ta Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Enes A. (24), trafiğe kapalı olan caddede seyir halindeyken sokak köpekleri kendisini kovalayınca kaçmaya başladı. Bu sırada seyir halinde olan Enes A.’nın kullandığı motosiklet, cadde üzerinde koşan Ercan Uzunlar’a çarptı. Kazada, ağır yaralanan Uzunlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Enes A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Ercan Uzunlar, 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

ACI TESADÜF

Bu arada Ercan Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar’ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.