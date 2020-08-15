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İlkay ALTAY - DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi

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7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi
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Bursa'da, 7 yıl boyunca madeni para biriktiren vatandaşın kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı.

İznik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdulkadir Şen, 7 yıl önce kullanılmayan klima tüpünü, madeni para sığacak şekilde delik açıp, kumbara olarak kullanmaya başladı.

7 yıl boyunca da madeni paraları kumbarasına attı. Biriken parayı merak eden Şen, demir kesme makinesiyle klima tüpünü açtı.

7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi

Paraları tek tek sayan Şen, biriktirdiği miktarın 12 bin 800 TL olduğunu gördü.

Paralarla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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