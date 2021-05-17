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GeriGündem 7 yerinden bıçakladı, ifadesi 'pes' dedirtti! 'Ölmemiş, tutuklayacaklarını sanmıyorum'
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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 17.05.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

7 yerinden bıçakladı, ifadesi 'pes' dedirtti! 'Ölmemiş, tutuklayacaklarını sanmıyorum'

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Aksaray 23 yıldır birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i 7 yerinden bıçaklayan Bayram Çınar (49) adliyeye sevk edildi. Çınar, ilk ifadesinde ''Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum'' dediği belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasas Mahalesi, 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, 23 yıldır birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i (44) aralarında çıkan tartışma sonucu 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan Çekiç, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çekiç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bayram Çınar, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere Yeter Çekiç'i kendisini aldattığı için bıçakladığını öne sürdü.

Çınar'ın emniyetteki ilk ifadesinde ise, ''Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum'' dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çınar, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Yeter Çekiç'in yakınları ise Çınar'a tepki gösterdi.

7 yerinden bıçakladı, ifadesi pes dedirtti Ölmemiş, tutuklayacaklarını sanmıyorum

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