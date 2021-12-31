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7 yaşındaki Talha'nın kahreden ölümü! Beton mikserinin altında kaldı

#Ordu#Fatsa#Talha Gül
7 yaşındaki Talhanın kahreden ölümü Beton mikserinin altında kaldı

Ordu’da, annesinin elini bırakıp, caddeye koştuğu belirtilen Talha Gül (7), beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralı Talha, hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında birlikte yürüdüğü annesi Rahime Gül'ün elini bir anda bırakan Talha Gül, caddede koşmaya başladı.

Bu sırada Ş.G.’nin kullandığı 52 DM 370 plakalı beton mikseri, çocuğa çarptı. Mikserin altında kalan Talha, ağır yaralandı. Oğlunu kanlar içinde görüp fenalaşan Rahime Gül ise uzun süre başında gözyaşı döktü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Talha Gül, yaşamını yitirdi. Sürücü Ş.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ordu#Fatsa#Talha Gül

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