7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 19:02

Konya'nın Hüyük ilçesinde 7 yaşındaki oğluyla birlikte tarladan evine dönen Mahmut Vurulmaz (38), husumetli olduğu öne sürülen akrabaları 3 kardeş tarafından dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü.

Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çiftçi Mahmut Vurulmaz, oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı. Bu sırada peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu. Kardeşler, Mahmut Vurulmaz'ı, oğlunun gözü önünde önce dövdü.

Ardından kardeşlerden Muhammed Y., tabancayla Vurulmaz'ı çeşitli yerlerine ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahmut Vurulmaz, kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mahmut Vurulmaz'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan 3 kardeş jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi. 

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Vurulmaz’ın dövülüp öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kardeşlerden tabancayı kullanan Muhammed Y. tutuklandı, Emre Y. ve Adem Y. ise serbest kaldı.

Mahmut Vurulmaz ise Çamlıca Mahallesi'nde toprağa verildi.

#Konya#Hüyük#Hüyük Devlet Hastanesi

