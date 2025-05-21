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7 yaşındaki Nur kahreden ölümü! Gözyaşları arasında toprağa verildi

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#BURSA#Otopsi#Cenaze Töreni
7 yaşındaki Nur kahreden ölümü Gözyaşları arasında toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 17:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nur, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada yaşandı. Mehmet Bayram (38), ailesini alıp 16 BBC 479 plakalı traktörle tarlasını sürmeye gitti. Tarlasını sürdüğü sırada Bayram, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı.

Kaza sonrası baba şok geçirirken, ağır yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumunda otopsisi yapılan çocuğun cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi.

7 yaşındaki Nur kahreden ölümü Gözyaşları arasında toprağa verildi

Nur'un cenazesi Paşaören Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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#BURSA#Otopsi#Cenaze Töreni

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