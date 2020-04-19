MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı
GeriGündem 7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 22:53,Son Güncelleme:

7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı
Abone Olgoogle-news

Amasya'da, 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği kumbarasındaki 200 TL’yi 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiye’m' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, bir destek de ilköğretim okulu öğrencisi Mustafa Said Yazıcı'dan geldi. Sokağa çıkmadığı için evde kalan Yazıcı, ok ve yay almak için kumbarasında biriktirdiği 200 TL'yi, ailesi aracılığıyla kampanyaya bağışladı. Mustafa Said Yazıcı, "Ok ve yay almak için biriktiriyordum. Sonra Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatınca bende bu kampanyaya birikimimi bağışlamak istedim" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle