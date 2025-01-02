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7 yaşındaki Hazal, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

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#Hazal Yavuz#Samsun#Soba
7 yaşındaki Hazal, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 11:31

Samsun'da odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Yavuz (7), hayatını kaybetti, ablası Bahar Yavuz (24) ise hastanede tedaviye alındı.

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Tekkeköy ilçesi Fındıcak Mahallesi'nde dün Hazal Yavuz ile ablası Bahar Yavuz uyudukları sırada, odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kardeş, ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü. Hazal Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bahar Yavuz'un durumu da ciddiyetini koruyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Hazal Yavuz#Samsun#Soba

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