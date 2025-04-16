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7 yaşındaki Çınar fark edip kayda aldı: Türkiye'de çok nadir görülüyor

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#Düzce#Kara Leylek#Leylek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 14:22

Düzce kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çakırlar köyünde babasıyla gezmeye çıkan 7 yaşındaki Çınar Ayas, Melen Çayı kıyısında kara leylekleri gördü.

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Ayas'ın babasının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde, 3 kara leyleğin bir süre su kenarında bekledikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

7 yaşındaki Çınar fark edip kayda aldı: Türkiyede çok nadir görülüyor

Çınar Ayas, AA muhabirine, babasıyla gezmeye çıktıklarında kara leylekleri gördüğünü ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

Veteriner baba Serkan Ayas ise "Çınar'la bir anlaşmamız var, leylek görünce tatile çıkıyoruz. Dere kenarında gezerken Çınar bize 'Durun, leylek gördüm.' dedi. Sonra o bölgeye yaklaştık, baktık gerçekten kara leylek." dedi.

7 yaşındaki Çınar fark edip kayda aldı: Türkiyede çok nadir görülüyor

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Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.

7 yaşındaki Çınar fark edip kayda aldı: Türkiyede çok nadir görülüyor

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#Düzce#Kara Leylek#Leylek

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