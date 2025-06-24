7 yaşında dünya şampiyonu oldu! Türk bayrağını Dubai'de dalgalandırdı

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Adil Tuna Öncel, henüz 2 yaşındayken okumayı öğrendi. 3 yaşındayken 6 yaşında çocuğun zekasına sahip olduğu belirlenen Öncel, 5.5 yaşında ilkokul 2’nci sınıfa geçiş yaptı. 7 yaşında Dubai’de düzenlenen 'Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları' nda (FISO) matematikte dünya şampiyonu oldu. Öncel, 700’e yakın öğrenciyi geride bırakarak katılmaya hak kazandığı yarışmada tüm soruları doğru yanıtladı. Elmas madalyanın sahibi olan Öncel, yaşça büyük rakiplerini geride bırakarak Türk bayrağını Dubai'de gururla dalgalandırdı. Satranç oynamayı seven Öncel, ülke bayraklarını, periyodik cetveli ve İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere biliyor. Öncel 15 yaşındaki ağabeyinin matematik derslerine eşlik etmeyi de seviyor.

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Üç aşamadan oluşan yarışmayı ve yaşadıkları heyecanı anlatan baba Uğur Öncel, "İlk aşama 2024 yılı Aralık ayında oldu. O yarışmada Türkiye 1’incisi oldu. Şampiyon olanlara Dubai’deki finalde kalma hakkı veriliyordu. Ayrıca belli bir miktar para ödülü ve organizasyon tarafından indirim sağlanıyordu. Adil’in gönlü olsun diye katılsın istedik. Çünkü rakipleri en az ondan 1 yaş büyüktü. Bazıları 1,5 yaş, hatta 2 yaşa yakın büyük çocuklarla yarıştı. İlk günden kafasına koymuştu. O afişi ilk gördüğünde, 'Ben Dubai’ye gideceğim, şampiyon olacağım, bayrağımızı dalgalandıracağım, kupayla döneceğim' diyordu. İnanıyorduk ama açıkçası bu kadarını beklemiyorduk" diye konuştu.

Baba Öncel, "Orada şampiyon olunca 2’nci aşamaya geçti. 2’nci aşamada bu sene Mart ayında soruları tam yaptı. Tüm sorulara doğru cevap verdi. Bu kez uluslararası bir kategoriydi. Yaklaşık 700’e yakın yarışmacı arasından şampiyon oldu. Hakikaten bizim ufkumuzu biraz daha genişletti. Dubai’ye gitmek için şöyle bir sıkıntımız vardı. Acaba gitsek mi, gitmesek mi dedik. Çünkü ekonomik olarak da biraz sıkıntı vardı. Dubai’de 1 hafta kalınacaktı. Orada tekrar yazılı test sınavı yapılacaktı. Tereddütteydik ama günün sonunda gitmeye karar verdik. Adil çok istedi. İyi ki de gitmişiz. Organizasyonun resmi kanalından soruyorlar, 'Adil ilk gün ne düşünüyorsun' diye; o da, 'Ben buraya şampiyon olmaya geldim, o kupayı alacağım' diyor. Dünya ülkelerinin, Azerbaycan gibi, Çin gibi, Vietnam gibi pek çok iddialı ülkesinden çok sayıda rakibi vardı. Adil, kendi yaş kategorisinde tek Türk’tü ve dediğim gibi en az 1 yaş küçüktü. Diğer ülkelerle birlikte çok yoğun bir katılım vardı. Adil Tuna’nın bu arada bayraklara karşı özel bir ilgisi var. Neredeyse tüm ülke bayraklarını ezbere biliyor. Kürsüye çıktıkça insanlar bayrak açıyor, Adil başlıyor, "Mozambik, Kamboçya. Yani birçoğumuzun belki ismini bile zor bildiği veya haritada zor gösterdiği yerleri sayıyor. Hem bizim kafile hem yabancılar çok şaşırmıştı. Yaklaşık 1 saat süren bir yarışmaydı; 25 soru soruldu. Sorular 2’nci sınıf ayarında fakat zorluk seviyesi yüksekti. Adil sınavdan ilk çıkan öğrenciydi ama onun soruları düzgün cevaplayıp ilk çıkan kişi olmasına açıkçası çok şaşırmadım" dedi.

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Ödül töreninde yaşadıkları gurur ve heyecanı da dile getiren Öncel, "Önce bronz madalya, sonra gümüş madalya, sonra altın madalya takdim ediliyordu. Bronzda Adil çıkmadı, gümüşte de çıkmadı. 'Tamam altın madalyayı aldı' dedik. Fakat bu sırada altın madalyada da Adil’in adı okunmadı. Biz de 'Herhalde olmadı' dedik. Adil’e soruyorum, 'Bir yanlışlık vardır olması lazım' diyor. Biz de onu teselli etmeye çalışıyoruz. Meğerse diamond (elmas) madalya varmış. Tabii o bekleyiş anı, oradaki heyecan gerçekten anlatılamaz bir duyguydu. Çok farklı ülkelerin bayrakları dalgalandı ama en sonunda Türk bayrağını en yukarıda, en layık olduğu yerde dalgalandırdı. Orada Adil tezahüratlarını, Türkiye sloganlarını duymak, gerçekten tüylerimizi diken diken etti. Çok mutlu olduk. Bunun yanında maddi bazı ödüller de verdiler. Bir telefon hediye ettiler; ama inanın, o aldığı ödül değil; orada Türk bayrağının en yukarıda oluşu paha biçilemez bir duyguymuş." dedi.

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Baba Öncel, "Adil’in matematiğe ve fen bilimlerine ilgisi çok yüksek düzeyde ve gerçekten üstün potansiyelli. Ancak sosyal yönü inanılmaz gelişmiş bir çocuk. İstediği yaştan insanla rahatça iletişime geçebiliyor. Kendisinden çok daha yaşça büyük insanlarla sanki arkadaşmış gibi sohbet edebiliyor. Çok disiplinli dersem yalan söylemiş olurum. Çok disiplinli bir çocuk değil ama bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Ödevi varsa yapıyor, çalışması gereken bir şey varsa çalışıyor." diye konuştu.

'2 YIL ÜSTÜN ZEKALILAR OKULUNA GİTTİ'

Anne Aslıhan Öncel Adil’in henüz 2 yaşındayken okumayı söktüğünü söyleyerek, "2 yaşındaydı, henüz daha bez kullanırken buzdolabının üzerinde harfler vardı ve onları birleştirerek okumaya başladı. Okuyabildiğini gördüğümüz zaman şaşırdık tabii. Bu sefer önüne bazı kitaplar koyup, 'Acaba mutfaktaki malzemelerin üzerinden okuyabiliyor mu' diye denemeye başladım. Daha sonra üstün zekalılar okulunda bir sınava soktuk ve 3 yaşındayken 6 yaş teşhisi aldık. 2 yıl kadar üstün zekalılar okuluna gitti. Daha sonra da şu anda devam ettiği okula yazdırdık ve burada anaokuluna başladı. 1 sene anaokuluna gittikten sonra direkt 2’nci sınıfa geçirdiler" dedi.

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'MATEMATİĞİ ÖĞRENMEK ONA ZEVK VERİYOR'

Oğlunun sayılara olan ilgisinden de bahseden anne Öncel, "Sayılara zaten ilgisi vardı. Ailemizde ağabeyi de matematikle ilgilidir. Babası ve ben de mühendisiz zaten. Ağabeyi olimpiyatlara çalışırken o da bakıyordu, ilgileniyordu. İlgisini çekiyor, onu öğrenmek ona zevk veriyor. Dolayısıyla biz de destekledik onu. Özel bir çalışma olarak düşünmeyelim; hani oturup düzenli çalışma gibi bir şeyi bu yaştaki bir çocuktan zaten bekleyemezsiniz. Hep oyunla birlikte; ama hangi sorular çıkmış, onlara da baktı tabii ki" diye konuştu. Adil için hayallerinden de bahseden anne Öncel, "Her şeyden önce, tabii ki mutlu bir çocuk olsun ve kendisine ve etrafındakilere faydalı bir insan olsun. Zaten mutlu bir çocuk olursa, başarılı bir çocuk da olacaktır. Buna inanıyorum" diye konuştu.

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YARIŞMAYA İLK TURDA İKİ KARDEŞ KATILDILAR

Fen Lisesi’nde okuyan ve kendisi de olimpiyatta gümüş madalya kazanan ağabey Asil Öncel ise, "Kardeşimle ilk tura katıldığımızda ben gümüş madalya aldım, kardeşim altın madalya aldı. Sonra diğer iki turda kardeşim altın ve elmas madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Beraber küçük yaştan beri bulmacalar çözüyoruz, matematikle ilgili videolar, kitaplar inceliyoruz. Beraber çalışıyoruz. Kendi yaş düzeyinin çok üstünde soruları, kareköklü, üstlü sayıları 6-7 yaşında çözebilecek seviyeye geldi" dedi.

'BÜYÜYÜNCE BİLİMİNSANI OLACAĞIM'

Bu yıl 3’üncü sınıfa geçen Adil Tuna, "Matematiği seviyorum satranç kursuna da gidiyorum. Dünya bayraklarını da ezbere biliyorum. Şu an 2'nci sınıfa gidiyorum, normalde 1'inci sınıfa gitmem lazım. 5 yaşımdayken ikinci sınıfa geçtim 1'i okumadım. 5 yaştayken de birinci sınıftan ders alıyordum. Okumayı seviyorum ama yazmayı hiç sevmiyorum. Ben zaten 9 ay önceden kazanacağımdan emindim ve kazandım. Çok az çalıştım biliyordum zaten kazanacağımı. Büyüyünce bilminsanı olacağım. Parka çıkıyorum bazen. Her akşam oraya gidiyorum top oynuyorum sallanıyorum. Birinci takımım Türkiye Milli Takımı, ikinci takımım ise Eskişehirspor" diye konuştu