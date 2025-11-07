×
7 ünlüye takipsizlik

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 07:00

‘Uyuşturucu madde kullanma’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, alınan kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve YouTuber Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen ünlü isimlerden saç ve kan örnekleri alınmıştı. ATK’da yapılan analizler sonucunda test sonuçları ‘negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, test sonuçları negatif çıkan 7 ünlü isim hakkında ‘takipsizlik’ kararı verdi. Diğer ünlü isimlere yönelik savcılık soruşturması ise devam ediyor.

 

