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7 üniversiteye rektör ataması: Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Rektör#Resmi Gazete#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
7 üniversiteye rektör ataması: Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 01:06

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte; Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur, Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu ve Sayıştay Savcılığı'na Halil Cem Öztürk atandı.

İŞTE REKTÖR ATAMASININ YAPILDIĞI ÜNİVERSİTELER

Kararla birlikte; Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

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#Rektör#Resmi Gazete#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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