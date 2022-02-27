7 Türk öğrenci 60 saat yolculukla Türkiye'de

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Sedat Kılıç, İlayda Basmaz, Onur Önel, Emircan Karadeniz, Berke Güven, Yaren Dikici ve Seray Açil, Türkiye’ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, Berke Güven’in babası Mustafa Güven tarafından sınır kapısında karşılandı. Üniversiteliler, evlerinde baktıkları kedilerini de beraberlerinde getirdi.

Büyük korku yaşadıklarını söyleyen Sedat Kılıç, “İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz. Ukrayna’ya sahip çıktığı için ülkeme çok teşekkür ederim” diye konuştu.

‘BOMBA PATLADI HER YER SALLANDI’

Odessa’da yaşadıklarını ve üniversite eğitimi aldıklarını söyleyen İlayda Basmaz ise “Perşembe sabahı saat 05.00 gibi bomba patladı. Çok korktuk. Her yer sallandı. Arkadaşımız Yaren, ‘Toparlanalım gidelim’ dedi. Allah’tan aracımız vardı. Hemen Moldova’ya geçtik daha sonra Romanya’ya geçecektik fakat Romanya bizi almadı. Tekrardan Moldova’ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık. Ertesi gün elçiliğimiz tarafından arandık, otel bulduk kaldık. Romanya’nın sınırlarını açtığını öğrendik. Tekrardan Romanya sınırına geçtik. Bulgaristan’dan buraya geldik” dedi.

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‘ARKADAŞLARIMIZ ODESSA’DA’

Arkadaşlarının Odessa kentinde kaldığını anlatan Basmaz, “Tahliye edilmeyi bekliyorlar hâlâ. Sığınaklara iniyorlar çünkü bombardıman devam ediyormuş” diye konuştu.