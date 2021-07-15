‘7 tepeli şehir'de destansı direniş

15 Temmuz gecesi İstanbul’da anlam verilemeyen askeri hareketliliğin, kulaktan kulağa yayılan ‘darbe’ fısıltılarının ilk kaynağı tek yönlü trafiğe kapatılan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleriydi...

DÜĞMEYE KÖPRÜLERLE BASTILAR

Köprülerdeki hareketliliğin düğmesine saat 20.00’de basılmıştı. Kuleli Askeri Lisesi’nden çıkan silahlı iki grup Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine bir grup da Kandilli-Beykoz istikametine gitti. Boğaziçi Köprüsü’ndeki darbeciler karşılarında halkı buldu. O gece köprüde darbecilere geçit vermeyen ve sabah teslim olmalarını sağlayan Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip’in de arasında olduğu 34 kahraman vatan evladı şehit oldu, 318 kişi de yaralandı.



ÇENGELKÖY’DE ÇATIŞMA

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polise bulundukları noktaları terk etmemeleri, darbecilere direnmeleri için telsiz emri geçince Çengelköy Polis Merkezi’ndeki polisler, araçlarla tahkimat yaptılar. Kısa süre sonra darbeciler polis merkezine ve sivillere ateş açtı. Çengelköy’deki çatışmada gazeteci Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı ve Osman Yılmaz şehit oldu, 62 kişi yaralandı. Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önündeki çatışmada ise Ümit Yolcu şehit olurken, 16 kişi yaralandı. Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırı da polisin ve halkın direnişi karşısında başarılı olamadı. Darbeci askerler, vatandaşların da desteğiyle gözaltına alındı. Tanklardan birinden darbeci askerlerle birlikte hareket eden emniyet amiri Mithat Aynacı da çıktı.



İSTANBUL’UN ‘GÖZ’Ü İŞGAL EDİLDİ

Darbeciler, saat 21.15’te 3 bine yakın kamera ile İstanbul’un birçok noktasını kayıt altına alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) işgal etti. Hainler, bilgisayarların ve elektronik eşyanın fişlerini çekti, sunucu odalarına girerek sistemi engellemeye, kamera ve ekranları devre dışı bırakmaya çalıştı. Vatandaşların bina çevresinde toplanması üzerine kapılarda barikat kurdular. Çevreden ayrılmamak için direnen halka ateş açtılar. 6 kişi yaralandı. Acıbadem’deki Türk Telekom Hizmet Binası’nın önüne de saat 22.30 civarında gelen bir darbeci birlik, giriş-çıkışı durdurdu. Türk Telekom binası civarında toplanmaya başlayan vatandaşların üzerine ateş açıldı. 5 kişi şehit düştü, 18 kişi yaralandı. Darbeciler teslim oldu.

SABİHA GÖKÇEN’E GİREMEDİLER

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan 8 zırhlıyla çıkan darbeciler 23.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı. Halk burada da toplanmaya başlamıştı. Zırhlı araçların bir kısmı bariyerleri aşarak karşı şeride ilerledi. Polis, havalimanı nizamiyesine 100 metre kala zırhlı araçları durdurdu. Vatandaşlar, darbecilere müdahale etti. Darbeci askerler 03.00 sıralarında yakalandı.

TANKLAR ATATÜRK HAVALİMANI’NDA

Atatürk Havalimanı’na tanklarla gelen darbeciler saat 22.15 itibariyle giriş-çıkışları kapattı, tüm yurtiçi ve dışı uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş-kalkışları engellendi. Askerler, havalimanına akın eden binlerce kişinin üzerine ateş etti. 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düştü. Onlarca kişi yaralandı. Halkın direnişi karşısında askerler havalimanını terk etmek zorunda kaldı. Darbecilerin bir diğer hedefi de Saraçhane’deki İBB binasıydı. Kendilerine engel olmaya çalışan halka hedef gözeterek ateş açan hainler 14 kişiyi şehit etti. Şehitler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ağabeyi, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Varank da vardı.



Halk, tankların önüne dikilerek darbeye direndi.



TAKSİM KONTROL ALTINDA

Hasdal Kışlası’ndan bir grup darbeci asker Taksim Meydanı’nda anıt ve çevresini, daha sonra meydana çıkan yolları kontrol altına aldı. Vatandaşlar Taksim Meydanı’nda toplanmaya başlayınca, darbeciler yetersiz kaldı. Anıt çevresinde sıkışan darbecilere destek için Hasdal’dan da asker sevk edilmek istendi. Ama vatandaşların yolları kapatması nedeniyle asker sevkiyatı başarısız oldu. Darbeciler, Taksim’de 39 kişiyi yaraladı.



TRT BİNALARINA GİRDİLER

Kara Harp Akademisi’nde yapılan toplantıda görevlendirilen bir grup darbeci asker, saat 21.00-21.30 sıralarında silahlı ve tam teçhizatlı olarak yola çıktı, 22.30’a doğru TRT Ulus Yerleşkesi’ni, “Terör tehdidi var” diyerek boşalttı. TRT’nin bahçesine 10 kadar asker, helikopterle indi. Bu arada dışarıda vatandaşlar toplanmaya başladı. Darbeci albay Hüseyin Ergezen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi buradan temin ettikleri sivil kıyafetleri giyerek 06.00 sıralarında kaçtı. Diğer darbeci askerler 07.45’te polis ekiplerine teslim oldu. Harbiye’deki TRT binasına gelen darbeciler de vatandaşların tepki göstermesi üzerine önce havaya, kimse dağılmayınca insanların üzerine ateş açtı. Fahrettin Yavuz ve Murat Demirci ve Faslı Jaouad Merroune şehit düştü. 48 kişi yaralandı. Hainler, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca teslim oldu. Vodafone Arena Stadı’na helikopterle inen darbeci 43 asker ve 3 sivil teknik personel de gecenin sonunda teslim olmak zorunda kaldı.



Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndaki çıkışına 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapıldı.



CNN VE HÜRRİYET’İ SUSTURAMADILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk’e FaceTime üzerinden bağlanarak halkı sokağa davet etmesi üzerine darbecilerin WhatsApp grubunda, “Bu TV’lerin susturulması gerekiyor” paylaşımı yapıldı. Helikoptere binen 14 darbeci, 03.10 sıralarında Hürriyet ve CNN Türk’ün bahçesindeki açık otoparka indi. Darbecilerden bir grup Hürriyet, diğer grup da CNN Türk binasına girdi. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü’nden polislerle darbe girişimini engellemek isteyen vatandaşlar da Hürriyet ve CNN Türk binasına gelmeye başladı. Darbeci askerlerle polis arasında çatışma çıktı. Polisin yoğun atışı ve gaz bombası kullanması nedeniyle darbeci askerler bina içine kaçtı. Polisler, askerleri bina içinde aramaya başladı. “Teslim olun” çağrısına uymayan bir darbeci, ayağından vuruldu. Diğerleri de polis memurlarınca teslim alındı.







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