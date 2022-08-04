7 tepeden 7 kıtaya umut geçişi

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UKRAYNA, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru antlaşmasının ardından, 1 Ağustos’ta 27 bin ton mısır yüklü Razoni gemisi Ukrayna’nın Odesa Limanı’ndan Lübnan’a gitmek üzere Karadeniz’e açıldı. İki Ukrayna römorkörünün liman çıkışına kadar eşlik ettiği gemi, diğer yük gemilerinin de kullandığı güvenli rotayı kullandı. Geminin tam olarak yerini gösteren AIS sinyalleri sürekli olarak güncellendi. Razoni’nin İstanbul’a ulaşması Karadeniz’deki kötü hava şartları nedeniyle birkaç saat gecikmeyle oldu.

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İstanbul Boğazı girişine önceki gece demir atan gemi, Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’den görevlilerin olduğu Müşterek Denetim Timi’nin kontrolünden geçti.

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BOĞAZ’DA İLGİYLE İZLENDİ



Razoni saat 15.00 sıralarında Lübnan’a doğru yola çıkarak İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Gazetecilerin yanı sıra İstanbullular da Boğaz kenarında geminin geçişini ilgiyle izledi. Razoni yaklaşık 45 dakikada İstanbul Boğazı’nı geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açıldı.

20 KİŞİLİK HEYETTEN 1.5 SAATLİK İNCELEME

TÜRKİYE, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyeti dün sabah saat 10.00’da Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı’na geldi. Buradan Mileva ve Gözcü 1 isimli botlara binen heyet 30 dakikalık yolculukla, demirlemiş olan Razoni’ye ulaştı. Gemi çevresinde Sahil Güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı. Denetim ekibi yaklaşık 1.5 saat gemide kaldı. Geminin ambarlarında inceleme yapıldı, yükü kontrol edildi. Mürettebatın da belgelerine tek tek bakıldı. Heyet gemide herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca yeniden hareketi için izin verdi. Razoni daha sonra mısır yüküyle birlikte Lübnan’a gitmek üzere Marmara Denizi’ne açıldı.

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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razonin’in anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken, “Ukrayna’dan kalkan ve Karadeniz’i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye’nin krizin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.