7 tepe sis

Görüş mesafesi 20-30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle bazı İDO iç hat seferleri iptal edildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve boğazın büyük bir kısmı sisle kaplandı. D-100 Karayolu Silivri mevkiinde de sürücüler görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis nedeniyle fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran güzel manzaralar da ortaya çıktı.

RÜZGARLARLA BİTECEK

Marmara Bölgesi’nin yüksek basınç etkisine girdiğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi: “Havada çökme var. Deniz suyu sıcaklığı da 20 derecenin üzerinde. Buharlaşma oluyor. Dolayısıyla nem de oluşuyor. Temel sebep deniz suyu sıcaklığına bağlı buharlaşma. Rüzgâr olmadığı için de bu sis daha yoğun oluyor. Ama bu haliyle hava ulaşımını ciddi olarak etkiler. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 200 metreye kadar düşer.”



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanları da İstanbul’daki sisin ‘Sıcaklık Terselmesi’ veya ‘Enverziyon’ denilen hava olayına bağlı olarak oluştuğunu belirterek ısınan havanın yükselirken daha belirli bir yükseklikte kendinden daha sıcak hava kütlesiyle karşılaştığını ve bu durumun ‘Sıcaklık Terselmesi’ oluşturduğunu anlattı. Uzmanlara göre birkaç gün içinde kuzey rüzgârları etkisini göstermeye başladığında sis ortadan kalkacak.