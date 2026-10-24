7 saniyelik vurgun

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren ‘Spordata’ isimli firma mercek altına alındı. Firmanın spor bahsi alanında faaliyet gösteren Şans Girişim, İddaa, Nesine, Bilyoner gibi yasal bahis sitelerine, bahis oynanacak müsabakaların altyapı desteği sağladığı belirlendi.

ZARAR 12 MİLYON TL

‘Spordata’ adlı firmada veri analisti olarak çalışan O.B.’nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor yapıldıktan sonra bu bahisleri oynatan O.B.’nin bu yöntemle ‘Spordata’ ile bu firmanın çalışmış olduğu spor bahsi alanında faaliyet gösteren firmaları toplamda 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. 21 Temmuz’da yakalanan O.B., sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda tutuklu O.B.’nin incelenen MASAK raporunda, toplam 192 milyon liralık para giriş-çıkışının olduğu ve yüklü miktarda para transferleri yaptığı tespit edildi.

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Soruşturma çerçevesinde, O.B. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir’de de yasadışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık ettikleri öne sürülen iki suç örgütü üyelerine yönelik eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 2’sinin örgüt elebaşı, 13’ünün örgüt yöneticisi, 17’sinin örgüt üyesi olduğu, 52 kişinin ise banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı belirlendi.