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7 saniyelik gecikmeyle 192 milyonluk para trafiği: Bahis veri analistinin vurgun ağına darbe

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#Yasal Bahis Manipülasyonu#Bahis Vurgunu#Canlı Bahis Gecikmesi
7 saniyelik gecikmeyle 192 milyonluk para trafiği: Bahis veri analistinin vurgun ağına darbe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 13:58

Yasal bahis bültenini manipüle edip skor belli olduktan sonra kupon yaptıran veri analisti ve ortaklarına yönelik soruşturmada yeni tutuklamalar geldi. Tenis ve voleybol maçlarında ekranı bilinçli olarak geç açarak 12 milyon liralık kayba yol açan şebekenin yakalanan 8 üyesinden 4'ü cezaevine gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 'Spordata' isimli firmanın yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirlendi.

7 saniyelik gecikmeyle 192 milyonluk para trafiği: Bahis veri analistinin vurgun ağına darbe

Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.’nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. O.B.’nin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle 'Spordata' ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

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7 saniyelik gecikmeyle 192 milyonluk para trafiği: Bahis veri analistinin vurgun ağına darbe

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporunda, hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı tespit edildi. Tutuklanan O.B. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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#Yasal Bahis Manipülasyonu#Bahis Vurgunu#Canlı Bahis Gecikmesi

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