7 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!

7 Nisan 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşamki çekilişin hemen ardından yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da gerçekleşti. Çekilişin ardından şans oyunu tutkunları sonuç sorgulamalarına yoğunlaştı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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