7 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü

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Olay, saat 00.30 sıralarında Kesikkapı Mahallesi 133 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen ve karıştığı bir trafik kazası nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Muhammet Ali Yavaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.