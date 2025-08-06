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7 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü

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#Muğla#Muhammet Ali Yavaş#Dere Yatağı
7 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 12:59

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 7 metre yükseklikten dere yatağına düşen Muhammet Ali Yavaş (25), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Kesikkapı Mahallesi 133 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen ve karıştığı bir trafik kazası nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Muhammet Ali Yavaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Muğla#Muhammet Ali Yavaş#Dere Yatağı

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