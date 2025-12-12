×
7 maden işçisi karbonmonoksitten zehirlendi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 23:56

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, özel bir kömür madeni ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gökler Beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan vardiya işçileri, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, baygınlık geçirmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ocağa ulaşan ekipler ve maden işçilerinin çalışmasıyla gazdan zehirlenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

