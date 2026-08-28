7 maddede okul kıyafeti

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı yaptığı güncellemeyle okul forması standartlarını ayrıntılandırdı. Düzenleme, resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor. Milletlerarası özel öğretim kurumları ile azınlık okulları ise kapsam dışında. İşte okul kıyafeti için alışverişe çıkmadan önce bilinmesi gerekenler.

ÖNCE RESMÎ GÖRSELİ KONTROL EDİN

Veliler forma alışverişinden önce okulun resmî internet sitesini kontrol etmeli. Okul kıyafeti okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılan öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşü alınarak okul müdürlüğü tarafından belirleniyor ve bu kıyafetin görseli okulun internet sayfasında yayınlanıyor. Kıyafet görsellerinin okul sitesinde yayınlanması her okul için zorunlu. Bu nedenle yalnızca mağazaların, sosyal medya gruplarının veya diğer velilerin verdiği bilgilerle alışveriş yapılmamalı.

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TEK MAĞAZA DAYATILAMAZ

Yönetmeliğe göre okul-aile birlikleri forma satışı yapamayacak. Velileri belirli bir mağazaya, markaya veya satış kanalına yönlendiren, serbest rekabeti engelleyici uygulamalarda bulunulamayacak. Veliler, okulun açıkladığı renk ve temel özelliklere uygun kıyafetleri istedikleri satıcıdan alabilecek. Kıyafetlerde yalnızca tek bir üreticide bulunabilecek özel baskı, desen ve kısıtlayıcı ayrıntılara da yer verilemeyecek.

OKUL ARMASI ZORUNLU

2026-2027 döneminin en dikkat çeken yeniliği okul arması oldu. Güncellenen usul ve esaslara göre okul arması, okul tarafından belirlenecek veya temin edilecek ve öğrencilerin formalarında kullanılması sağlanacak. Armanın yeri ve kullanım biçimine ilişkin ayrıntılar okulların duyurularında açıklanacak. Arma zorunluluğu, formanın serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen kısıtlayıcı bir ayrıntıya dönüştürülemeyecek.

ARA SINIFLAR ESKİ FORMAYI GİYEBİLECEK

Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler, bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut formalarını giymeye devam edebilecek. Buna göre ilkokul, ortaokul veya lisede öğrenimini sürdüren öğrenciler, ‘okul kıyafeti değiştirildiği’ taktirde yeni formaya geçmek zorunda olmayacak.

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DÖRT YIL DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Okul tarafından belirlenen forma dört eğitim öğretim yılı dolmadan değiştirilemeyecek. Böylece velilerin sık aralıklarla yeni kıyafet almak zorunda kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, pedagojik açıdan uygun ve kolay temin edilebilir olması da yönetmeliğin temel şartları arasında yer alıyor.

KUMAŞ VE KESİME STANDART GELDİ

Güncellenen esaslara göre okul kıyafetlerinde pamuk, yün ve keten gibi doğal ve sağlıklı kumaşlar kullanılacak. Uygun oranlarda polyester ve viskon karışımına da yer verilebilecek. Kıyafetlerin dayanıklı, rahat kalıplı, öğrencinin yaşına ve fiziksel gelişimine uygun olması ve hareketlerini kısıtlamaması gerekiyor. Tişörtler polo veya bisiklet yakalı; kazak ve süveterler bisiklet ya da V yakalı olabilecek. Hırka, ceket ve montlarda düğme, fermuar veya çıtçıt kullanılabilecek. Pantolonlar uzun ve rahat kesimli, etekler ise diz altında ve yırtmaçsız olacak. Önlük tercih edilmesi halinde uzun kollu, düğmeli ve cepli modeller kullanılacak.

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ÖZEL GÜNLER İÇİN KIYAFET ALDIRILAMAZ

Okullar; tören, kutlama, belirli gün ve haftalar ile ders içi veya ders dışı etkinlikler için velilere ek mali yük getirecek özel kıyafetler aldıramayacak. Sağlık sorunu bulunan ve bunu belgeleyen öğrenciler ise ihtiyaçlarına uygun biçimde giyinebilecek.

YÖNETMELİK AÇIK

Yapılan güncellmelerin eski kıyafetleri geçersiz hale getirmediğini belirten bir okul müdürü yeni uygulamayı şöyle anlattı:

“Okulumuzda üst kıyafetin rengi açık mavi, alt kıyafetin rengi ise lacivert olarak belirlendi. Ancak öğrencinin geçen yıldan kalan ya da başka bir öğrenciden edindiği mevcut forması varsa ‘Bu kıyafetle okula gelemezsin’ denilemez. Yönetmelik açık ve net. Ara sınıftaki öğrenci, eski formasını bir üst öğrenim kademesine geçene kadar kullanabilir. Okul müdürlüğü herhangi bir firma veya mağazayla özel anlaşma yapamaz, ‘Formayı A firmasından alacaksınız’ şeklinde bir yönlendirmede bulunamaz. Veli, belirlenen renk ve temel özelliklere uygun üst ve alt kıyafeti istediği yerden alarak okulun belirlediği armayı sonradan formaya uygulayabilir.

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Formalar belirlenirken öğretmenler kurulunun ve okul-aile birliği yönetim kurulunun görüşü alınıyor; son karar okul müdürlüğü tarafından veriliyor. Biz kendi okulumuzda anket yaparak karar aldık. Uygulamanın ayrıntıları okullara göre farklılaşabilir ancak hiçbir uygulama yönetmeliğe aykırı olamaz. Maddi imkânı yetersiz öğrenciler için de destek sağlanabilir.”