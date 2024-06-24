7 köyü saran alevler... 12 saatin sonunda söndürüldü

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Alevler akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgârın da etkisiyle 17.00 sıralarında tekrar büyüyen yangın, kısa sürede bölgedeki 7 köyü etkiledi. Alevler, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu dün 05.00 sıralarında, tekrar alevlendikten 12 saat sonra kontrol altında alındı.

Mardin’de de Derik ile Kızıltepe ilçelerindeki 4 noktada önceki gece çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi çıkan yangında ise 14 kişi hayatını kaybetmişti. Tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli (55) de dün yaşamını yitirdi.

SİGORTA YERİNE İLETKEN TEL KULLANILMIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için ilk etapta Diyarbakır Valiliği’ne 3, Mardin Valiliği’ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi heyeti de yangın bölgesinde inceleme yaparak rapor hazırladı. Hazırlanan raporda; Köksalan Mahallesi’nden başlayan yangının, sigortalı ayırıcı elektrik direğinde, sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu, iletken telin koparak, yerdeki otları tutuşturduğu, şiddetli rüzgarın etkisi ile de geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, raporu yetersiz bularak, detaylı ve delillendirilmiş şekilde hazırlanmasını istedi.

Öte yandan Batman’da araç içerisinden havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.