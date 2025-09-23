×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7 köy yolu üzerinde bulunuyor! Yaz kış sıfır derece: Gören akın ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Soğukluk Mağarası#Serinlik
7 köy yolu üzerinde bulunuyor Yaz kış sıfır derece: Gören akın ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 09:23

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde, eski adıyla Serdebe mevkiinde bulunan Soğukluk Mağarası, yaz kış değişmeyen sıfır derece sıcaklığıyla ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar mağara önüne gelerek doğal klimanın keyfini çıkarırken, kışın ise dışarıda hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düşse de mağaradan gelen esinti sıfır dereceyi koruyor.

Bu özelliğiyle yılın her döneminde ilgi çeken mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline gelmiş durumda.

7 köy yolu üzerinde bulunuyor Yaz kış sıfır derece: Gören akın ediyor

7 KÖY YOLUNUN ÜZERİNDE BULUNUYOR

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, çok eski yıllarda barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde yer alan mağara, hem doğaseverlerin hem de meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

7 köy yolu üzerinde bulunuyor Yaz kış sıfır derece: Gören akın ediyor

Mağara girişinde Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun'un kendi imkanları ile hayrat olarak yapmış olduğu su sebili ve merdiven bulunuyor.

Haberin Devamı

Feyzullah Coşkun, mağaranın yaz kış sıfır derece olduğunu vurgulayarak, "Gelen giden vatandaşlar faydalansın diye semaverden soğuk su sebili yaptık. Buraya uğrayan herkes serinliyor, soğuk su içerek rahatlıyor" dedi.

Doğal yapısı ve eşsiz serinliğiyle Soğukluk Mağarası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Soğukluk Mağarası#Serinlik

BAKMADAN GEÇME!