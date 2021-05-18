7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimler, konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize 'nin oyuncuları ve kadrosu

Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştu. Yayınlandığı dönemde çok konuşulan 7. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin üstlenirken; kadroda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya bulunuyor.

7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Botan Aslan

Dram türündeki 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu

"1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

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