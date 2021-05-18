7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimler, konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize 'nin oyuncuları ve kadrosu
7. Koğuştaki Mucize filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği çok dönemde konuşulan 7. Koğuştaki Mucize filmi, gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmişti. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte 7. Koğuştaki Mucize 'nin oyuncuları ve kadrosu
Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştu. Yayınlandığı dönemde çok konuşulan 7. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin üstlenirken; kadroda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya bulunuyor.
7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan
Dram türündeki 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu
"1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."
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