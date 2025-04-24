7 km derinlikte oldu 13 saniye sürdü... İstanbul 6.2’yle sarsıldı

Haberin Devamı

İSTANBUL’da yürekleri hoplatan 6.2 büyüklüğündeki deprem, dün saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana geldi. Yaklaşık 7 km derinlikteki deprem 13 saniye sürdü.

Sarsıntı İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Uşak, Düzce, Bolu, Bilecik, Eskişehir ve Ankara’da da hissedildi. Depremin ardından tüm Türkiye telefonlara sarılırken iletişimde zaman zaman sorunlar yaşandı. Yetkililerden de bunun üzerine ‘internet tabanlı iletişim kanallarının kullanılması’ uyarısı geldi. İstanbul’un her yerinden güçlü bir şekilde hissedilen depremin ardından insanlar hızla evlerinden ayrılıp kendilerine sokaklara, parklara attı.

Haberin Devamı

5 SAATTE 127 ARTÇI SARSINTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’a gelerek AFAD Merkezi’nde toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin şu bilgileri verdi: “Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55’e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin biri, az önce ifade ettim 5.9 büyüklüğünde en büyük olanı, 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7.

Şunu söyleyelim, 10.084 112’ye çağrı geldi. Bunların tasnifini yaptık. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları bina ile ilgili endişelerini paylaşan ifadeler, bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar”

Türkiye’nin batısını sallayan deprem büyük paniğe yol açtı. Kendilerini dışarıya atanlar telefonlarla yakınlarından haber almaya çalıştı.

Haberin Devamı

4 GÜNDE HASAR TESPİTİ BİTECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada “İstanbul’da binaların hasar tespitini hızla yapacağız. 3 bin hasar tespit ekibi sahada olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. 4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112’ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. ‘Binam hasar gördü’ diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul’da 7 buçuk milyonu aşkın bağımsız birimi düşündüğümüzde, burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

173 DÜŞME VE PANİK ATAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaptığı açıklamada “Düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız var. Bunların 173 tanesi İstanbul’da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya’da, 2 tanesi Yalova’da, Bursa’da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmektedir. Birçoğu da ayakta tedavi edip gönderildi” dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, depremin ardından adliye binaları ve cezaevlerinde bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Tunç “Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

- Küçükçekmece’de Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi’nde oturan Muharrem Şenyüz, depremden kaçmaya çalışırken yere düşerek ağır yaralandı.

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de balkondan atlayan iki kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi hafif yaralandı.

- Şirinevler Cengiz Topel Caddesi’nde bir binanın kolonlarında çatlaklar meydana geldi, balkon demirleri yamuldu. Bina tahliye edildi.

- Arnavutköy’de bulunan Sıddık Camisi ise Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Cami’nin minarelerinde hasar oluştu. Her iki cami ibadete kapatıldı.

- Küçükçekmece’de çatlakların oluştuğu 6 katlı iş hanı tahliye edildi.