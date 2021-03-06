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Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST/DHA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hâlâ yapamadıklarımda

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7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hâlâ yapamadıklarımda

Vildan (24) ve Osman Çelik (25), 15 Aralık 2020’de evlendi. 16 gün sonra çiftin cesetleri, Kırşehir’in Kaman ilçesinin Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülü bulundu.

Soruşturma kapsamında Vildan Çelik’in annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve kuzeni Berhuda İnce tutuklandı, sevgilisi Resul İnce ortadan kayboldu. Resul İnce’nin, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesindeki bir çiftlikte çobanlık yaptığı belirlendi. İnce dün, çiftliğe düzenlenen operasyonla gözaltına alındı üzerinden bir de sahte kimlik çıktı.

7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hâlâ yapamadıklarımda


PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Resul İnce’nin 2008 yılında Mersin Tarsus’ta İzzettin (42), Abidin (39), Recep (39), Bahri (55) ve Ahmet İkilik’in (19) öldürülmesi olayı ile ilgili davada yargılanıp 65 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Resul İnce, cezaevine götürülürken gazetecilere, “Aklım hâlâ yapamadıklarımda. Asla pişman değilim. Herkesin başına gelebilir” dedi.

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