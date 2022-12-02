7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının faillerindendi! Terörist Azad Öngüç tutuklandı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Kasım 2022 günü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, "Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir TIR'ın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, Jandarma ekiplerince (3) kişinin bulunduğu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR'daki (3) erkek şahıstan (1)'inin "Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi. Operasyonda teröristin yurtiçine girmesine yardım ettiği tespit edilen (2) şahıs da "Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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"Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve (1) Jandarma personeli ile (6) Güvenlik Korucusunun şehit olduğu ve (12) personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere bir çok terör olayına katıldığı belirlendi.

Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.