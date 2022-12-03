7 kişinin katili PKK’lı dorsede yakalandı

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Öngüç’ün, 30 Mart 2018 tarihinde Siirt Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak amacıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırıya katıldığı belirlendi. Terör saldırısında biri Jandarma personeli, 6’sı da güvenlik korucusu olmak üzere 7 kişi şehit olurken, 12 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan MİT, Barış Pınarı harekâtı bölgesine yönelik eylemlerde başrol oynayan PKK-YPG’li “Kemal Pir” kod adlı terörist İbrahim Mohammad Nasır’ı Suriye’de etkisiz hale getirdi.