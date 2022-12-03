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7 kişinin katili PKK’lı dorsede yakalandı

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#Irak#TIR#Azad Öngüç
7 kişinin katili PKK’lı dorsede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Irak’tan bir TIR’ın dorsesinin altına saklanarak Türkiye’ye giren PKK’lı “Canfeda Alman” kod adlı Azad Öngüç, yapılan takip sonucu yakalandı.

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Öngüç’ün, 30 Mart 2018 tarihinde Siirt Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak amacıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırıya katıldığı belirlendi. Terör saldırısında biri Jandarma personeli, 6’sı da güvenlik korucusu olmak üzere 7 kişi şehit olurken, 12 kişi de yaralanmıştı.           Öte yandan MİT, Barış Pınarı harekâtı bölgesine yönelik eylemlerde başrol oynayan PKK-YPG’li “Kemal Pir” kod adlı terörist İbrahim Mohammad Nasır’ı Suriye’de etkisiz hale getirdi.

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