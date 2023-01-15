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7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı

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#Batman#Polis#Yangın
7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2sinin el ve ayakları da yandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 13:54

BATMAN’da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. 7 kişiden sobayı söndürmeye çalışırken el ve ayakları yanan 2'si ise Batman’daki tedavilerinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi.

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Hilal Mahallesi 3722 Sokak’ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı. Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2sinin el ve ayakları da yandı

Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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#Batman#Polis#Yangın

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