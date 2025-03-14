7 kişiden biri böbrek hastası

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Türk Nefroloji Derneği, 13 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye böbrek raporunu ortaya koydu. Dernek Başkanı Prof.

Dr. Aydın Türkmen, dünya popülasyonunun yüzde 10’undan fazlasının, ülkemizde ise her 7 yetişkinden birinin kronik böbrek hastası olduğunun tahmin edildiğini belirterek, şunları söyledi: “Çoğu kişi hastalığın farkında değil ve teşhis edilmeden kalıyor. Kronik böbrek hastalığının 2040 yılına kadar dünya genelinde beşinci önde gelen ölüm nedeni olması bekleniyor.”

Türk Nefroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ok ise böbrek hastalıkları üzerinde etkisi olan hipertansiyon ile alakalı çarpıcı bir örneği paylaştı: “Yamamato yerlileri denilen bir halk var. Bu halk medeniyetle hiç bağlantı kurmayan bir halk ve tuz hayatlarında yok. Ne genç yaşlarda ne de ileri yaşlarda hipertansiyon var bu halkta.”

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GÜNDE 14.8 GRAM TUZ TÜKETİYORUZ

Türkiye’de tuz tüketimine istinaden 2010’lu yıllarda yapılan bir çalışmada ortalama tuz tüketimi 19 gram çıktı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ekmekte tuz miktarının azaltılması, restoranlarda masalardan tuzluğun kaldırılması gibi önlemlerin ardından bu 14.8’e düştü. Ancak uzmanlara göre bu oran hâlâ çok yüksek. En fazla olması gereken tuz miktarı günlük 6 gram.