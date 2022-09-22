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7 kişi bir evde kilitli bulundu! 'Almanya’ya götüreceğiz' diye kandırıp 8 bin euro almışlar

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#Adana#Seyhan#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 11:37

Adana’da 7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken, şahısları 8 bin euro karşılığında 4 kişinin Almanya’ya götürme sözü vererek Adana’ya getirip eve kilitledikleri öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 31012 Sokakta bir evden sesler gelmeye başlayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının da kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

Yabancı uyruklu şahıslar Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin euro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi. Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

7 kişi bir evde kilitli bulundu Almanya’ya götüreceğiz diye kandırıp 8 bin euro almışlar

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Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, “7 kişi bu 4 kişiye 8 bin euro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum” dedi.

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#Adana#Seyhan#Dolandırıcılık

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