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7 kilo esrarla yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: Uygun verince 4 arkadaş toplu aldık

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#Adana#Esrar#Narkotik
7 kilo esrarla yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: Uygun verince 4 arkadaş toplu aldık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 10:20

Adana'da polislerin bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Tutuklanan Ferhat D. ifadesinde "İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık" dediği öğrenildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesinde ikamet eden Ferhat D.'nin evinde yüklü bir miktarda uyuşturucusu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği evde yaptığı aramada kutu içerisindeki aspiratöre tepki verdi. Polisler aspiratörünün içini açtığında 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Evde uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de ele geçirildi.

7 kilo esrarla yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: Uygun verince 4 arkadaş toplu aldık

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Şüpheli Ferhat D.'nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşlarımla Şanlıurfa'ya gittim. Gezerken içimlik esrar almaya karar verdik. Daha sonra bir şahsı toplu uyuşturucuyu uygun teklife verince 4 arkadaş ortaklaşa aldım" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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7 kilo esrarla yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: Uygun verince 4 arkadaş toplu aldık

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#Adana#Esrar#Narkotik

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