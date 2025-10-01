×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7. kattan zemine çakılmıştı! Asansör faciasının görüntüsü çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Asansör Kazası#Kaza Anı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 15:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesinin hayatını kaybetmesine neden oldu asansör kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Pelin'in kocasının 2. katta takılı kalan asansörden çıkarmak için geldiği sırada olayın yaşandığı anlar yer aldı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (33) asansöre bindi. Bu sırada asansör önce 2. katta kaldı ardından da yere çakıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kıyga'nın cenazesi dün Tarsus Güney Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'nın'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınBu köye herkes hissedar Sadece bir kişinin arazisinin tapusu var | Burayı özel kılan şey ilk defa tapuyu alan yer olmasıBu köye herkes hissedar! Sadece bir kişinin arazisinin tapusu var | Burayı özel kılan şey ilk defa tapuyu alan yer olması'Haberi görüntüle

7. kattan zemine çakılmıştı Asansör faciasının görüntüsü çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş

KAYMAKAMLIK: "ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT SÜRÜYOR"

Haberin Devamı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus ilçemiz Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 30.09.2025 tarihinde saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabinin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Gözden KaçmasınTürkiyede ilk kez yapıldı: Tamamen ücretsiz | Herkes geçmişe ulaşabilecekTürkiye'de ilk kez yapıldı: Tamamen ücretsiz | 'Herkes geçmişe ulaşabilecek'Haberi görüntüle

7. kattan zemine çakılmıştı Asansör faciasının görüntüsü çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise asansör kazasına ait apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Kıyga'nın da 2. katta arıza yapan asansörde eşi Pelin'i kurtarmak için telefonla yardım çağırıp çaresizce durduğu sırada düşme anı yaşandı.

7. kattan zemine çakılmıştı Asansör faciasının görüntüsü çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş

O anları yaşayan acılı kocanın önce başını elleri arasına götürmesi ve ardından aşağı koşması da görüntülerde yer aldı.

Haberin Devamı

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde bilirkişi incelemesi sonrasında olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerle ilgili işlemlerin yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Asansör Kazası#Kaza Anı

BAKMADAN GEÇME!