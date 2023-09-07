7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı

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Olay, dün Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Metin Emir Gündoğdu, beton zemine düştü. Gündoğdu'yu hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi.
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri binada ve sokakta incelmelerde bulundu. Gündoğdu'nun düşme sebebi ekiplerin araştırması neticesinde belli olacak.