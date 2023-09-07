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7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı

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#Metin Emir Gündoğdu#Kocaeli#İzmit
7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 17:30

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Gündoğdu'nun düşme sebebi ise ekiplerin araştırması neticesinde belli olacak.

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Olay, dün Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Metin Emir Gündoğdu, beton zemine düştü. Gündoğdu'yu hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi.

7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri binada ve sokakta incelmelerde bulundu. Gündoğdu'nun düşme sebebi ekiplerin araştırması neticesinde belli olacak.

7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı


Metin Emir Gündoğdu'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, Fevziye Merkez Cami'ne getirildi. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Akmeşe Mezarlığına defnedildi.

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7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı


Öte yandan, Gündoğdu’nun Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

7. kattan düşüp hayatını kaybetmişti... Metin, son yolculuğuna uğurlandı

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#Metin Emir Gündoğdu#Kocaeli#İzmit

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