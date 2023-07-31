×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'deki korkunç olayda yeni detaylar! 7. kattan düşerek ölen kadın ses sanatçısı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Melikgazi#Kayseri Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:38

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 20 yaşındaki kadın kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç kadının ses sanatçısı olduğu, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, dün Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü.

Kayserideki korkunç olayda yeni detaylar 7. kattan düşerek ölen kadın ses sanatçısı çıktı

Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayserideki korkunç olayda yeni detaylar 7. kattan düşerek ölen kadın ses sanatçısı çıktı

Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

Haberin Devamı

Kayserideki korkunç olayda yeni detaylar 7. kattan düşerek ölen kadın ses sanatçısı çıktı


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayserideki korkunç olayda yeni detaylar 7. kattan düşerek ölen kadın ses sanatçısı çıktı

Kayserideki korkunç olayda yeni detaylar 7. kattan düşerek ölen kadın ses sanatçısı çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Melikgazi#Kayseri Haberleri

BAKMADAN GEÇME!