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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 18:34,Son Güncelleme:

7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi

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7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi
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Koronavirüs önlemlerinin alındığı Antalya'da, kentsel dönüşüm çalışmaları da hızla sürüyor. 7 katlı binanın çatısına çıkartılan iş makinesinin katları yıkmaya başlaması, mahallede merakla izlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Rasim Kaplan Caddesi'nde kentsel dönüşüme giren 7 katlı binada yıkım işlemi iş makinesiyle başladı. Vinçle çatıya çıkarılan iş makinesi, önce çatıyı ardından katları yıkmaya başladı. Yıka yıka zemin kata ulaşacak olan iş makinesini çevredeki vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi.

Çevredeki yüksek binalarda yaşayalar iş makinesiyle çalışan ustayı cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında yayınladı.

7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi


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